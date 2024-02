All'Avellino basta un gol per vincere a Monopoli: 0-1

I lupi di nuovo vincenti in trasferta. Nella sfida serale in casa del Monopoli, all'Avellino basta un solo gol per agguantare i tre punti. Ci pensa Patierno, al primo quarto d'ora, a portare in vantaggio la squadra su calcio di rigore. Penalty assegnato per un fallo di mano di Barlocco in area. I biancoverdi poi reggono bene fino alla fine del primo tempo, evitando l'assalto del Monopoli. Nella ripresa i padroni di casa si fanno più pericolosi. La manovra è insistente, anche se non proficua. Negli ultimi venti minuti i biancoverdi vanno in difficoltà, ma riescono comunque a scongiurare la rete del pareggio, anche grazie a quattro provvidenziali interventi di Ghidotti.

MONOPOLI-AVELLINO: 0-1

MARCATORI: pt 15′ Patierno.

MONOPOLI (3-5-2): Gelmi; Fazio, Bizzotto, Angileri (32′ st La Vardera); Viteritti, Bulevardi (45′ st De Paoli), Hamlili, Vitale (45′ st Iaccarino), Barlocco; Sosa (45′ st Borello), Tommasini. A disp.: Dalmasso, Silibano, Berman, Fornasier, Ardizzone, Cristallo, De Risio, Simone, Cubretovic, Arioli, Grandolfo. All.: Anaclerio (squalificato Taurino).

AVELLINO (3-5-2): Ghidotti; Frascatore, Rigione, Cionek; Cancellotti, De Cristofaro (17′ st Dall’Oglio), Armellino, Lores Varela (16′ st Palmiero), Tito; Patierno (17′ st Gori), Sgarbi. A disp.: Pane, Pizzella, D’Ausilio, Russo, Mulè, Marconi, Llano, Liotti, Rocca. All.: Pazienza.

AMMONITI: Vitale, Bizzotto, Hamlili, Pazienza (dalla panchina)

ARBITRO: Centi della sezione di Terni.