La Casertana non sa più vincere: contro il Potenza finisce 0-0

La Casertana non sa più vincere. La sfida del Pinto finisce 0-0 ed è la quarta consecutiva senza i tre punti per i falchetti. Mister Cangelosi deve far fronte a diverse assenze ma la squadra non gira più come un tempo. Il tecnico schiera Curcio da trequartista dietro le punte Tavernelli e Carretta ma la manovra non è fluida e la tenace difesa lucana ha buon gioco nel fermare le rare iniziative dei falchetti.

Solo Tavernelli riesce a rendersi pericoloso prima con un tiro da fuori che finisce al lato poi al 25' quando si libera in buona posizione ma alla conclusione preferisce un assist improbabile. Nella ripresa è anzi il Potenza ad attaccare con maggiore continuità. Per tre volte la squadra di Marchionni gonfia la rete avversaria ma la bandierina del guardalinee è sempre alzata. La Casertana sta tutta in un colpo di testa di Soprano che, servito su punizione da Toscano, conclude debolmente.