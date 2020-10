La curva sud della Juve Stabia si mobilita per il “San Leonardo”. Anche gli Ultras alla manifestazione prevista per domani a Palazzo Farnese per sensibilizzare l’Amministrazione comunale rispetto alla problematica del presidio ospedaliero che in questi giorni ha praticamente chiuso il Pronto Soccorso a causa dei tanti ricoveri per il Covid. I tifosi della curva, già protagonisti in occasione del Lockdown di iniziative a sostegno dei più bisognosi, hanno invitato la cittadinanza a condividere un’iniziativa a sostegno dell’ospedale: “Invito alla cittadinanza Venerdì ore 18:30 a presidiare in forma statica Piazza Giovanni XXIII (distanziati e rispettando tutte le direttive anti Covid) Per chiedere al nostro primo cittadino di ottemperare facendo pressione in regione… Alla grave e inammissibile situazione del pronto soccorso di Castellammare che ormai saturo perché è l’unico a dover garantire il servizio a tutto bacino ASL sud di Napoli che conta più di 500.000 persone. Questo significa che per qualsiasi incidente o malore o altro ai cittadini non è garantito nessun servizio essenziale. Per tanto si rinnova l’invito a tutti a partecipare per darci voce…… Castellammare di Stabia non rimane in silenzio!!!! Non lamentarsi quando è troppo tardi!!!! SIAMO NOI CASTELLAMMARE!”.

