Aria di derby, Giugliano a caccia dei tre punti con la Juve Stabia

Vigilia di derby attesissima. Il Giugliano affronterà domenica (ore 14,30) la Juve Stabia allo stadio Partenio-Lombardi di Avellino, ormai diventato la seconda casa dei tigrotti. I gialloblu di Di Napoli sono quarti e vogliono il blindare, con un ulteriore successo, la posizione in classifica. Il Giugliano è reduce dalla sconfitta in Coppa Italia con la Viterbese, immeritata per quel che si è visto in campo. La squadra è in gran forma, ma il tecnico non ha ancora sciolto gli ultimi nodi sulla formazione. Felippe e Ceparano si contendono una maglia a centrocampo; in attacco c'è l'imbarazzo della scelta. "Alleno un gruppo eccezionale - sottolinea Di Napoli - lavoriamo tanto e i risultati stanno arrivando".