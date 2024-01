Nella sua Foggia, là dove lo scorso anno vide infrangersi il sogno di portare l'Audace Cerignola dalla D alla B, Michele Pazienza proverà sabato sera a rilanciare le ambizioni di un Avellino che non si rassegna a recitare un ruolo secondario.

Lavorando più sulla mente dei suoi calciatori che sui muscoli, il tecnico ha ieri messo in guardia i suoi ragazzi dalle insidie che si possono celare dietro un avversario solo apparentemente in crisi di risultati, alle prese con una mezza rivoluzione di mercato e nel mirino della tifoseria. A tal proposito va detto che, ieri sera, il Gos ha vietato la trasferta ai tifosi residenti in provincia di Avellino mentre ha riaperto la vendita dei tagliandi ai tifosi di casa.

APPROFONDIMENTI Casertana, prove d'attacco: contro il Benevento assente Montalto Il Sorrento ha ufficializzato l'acquisto di Kolaj Giugliano, Ovizsach ceduto al Crotone: «Ma resta fino a giugno»

Meglio allora concentrarsi esclusivamente su se stessi e sulla competizione interna ad una rosa destinata ad essere ulteriormente modificata nelle prossime due settimane. In maniera dinamica, del resto, le situazioni continuano a mutare e se, fino a qualche giorno fa, la difesa era l'unico reparto destinato a restare intatto, da martedì sera, anche in questa batteria è comparso un punto interrogativo.

A farlo sorgere sono le condizioni di Simone Benedetti. Il 31enne difensore, che alla vigilia della trasferta a Latina subì una forte contusione al collaterale del ginocchio destro, è reduce da un consulto a Villa Stuart dove non gli hanno escluso l'ipotesi di una operazione. Prima di finire sotto i ferri e capire quelli che dovrebbero essere i suoi tempi di recupero, però, Benedetti intende sostenere un'altra visita specialistica nella sua Torino. Chiaramente il suo percorso di recupero rischia di incidere sulle mosse di mercato anche se Giorgio Perinetti e Luigi Condò potrebbero lo stesso optare per soluzioni tampone.

Nel ruolo di Benedetti, del resto, oltre a Mulè potrebbero tranquillamente essere impiegati sia Armellino (come avvenuto a Latina) che Liotti. Riflessione destinata a prolungarsi fino alla prossima settimana soprattutto perché nel mirino di Pazienza in questa fase c'è principalmente il Foggia. Se in difesa e in mediana non ci sono particolari dubbi sulla conferma dello stesso assetto schierato contro la Juve Stabia, in attacco la squalifica di Patierno e le non perfette condizioni fisiche di Gori (fino a martedì si è allenato a parte) lasciano qualche spiraglio all'impiego di Michele Marconi.

L'ex Sudtirol smania dalla voglia di tornare in campo e allontanare le voci di mercato. Netta, intanto, la presa di posizione di Giorgio Perinetti che ieri, nel giorno del suo 73esimo compleanno, ha tenuto a ribadire «di non aver mai cercato Valente del Palermo».

Nessun riferimento è invece arrivato circa le voci, sempre più insistenti, di sondaggi in casa Cerignola su suggerimento di Pazienza. In questo caso non è del resto un mistero che al tecnico piacciano in particolare il duttile Galo Capomaggio, 26enne argentino che si adatta anche in difesa, il mediano Mattia Tascone, 23enne con un passato nelle giovanili irpine, e la seconda punta Michele D'Ausilio. È stato cercato ad inizio gennaio, ma dichiarato incedibile anche ieri dal ds Polito del Bari, invece, Ismail Achik. Intanto, si spera di liberare almeno le caselle di Davide Mazzocco, seguito dal Brindisi e che oggi dovrà dare una risposta al Latina, e Federico Casarini, corteggiato inutilmente da Brindisi e dalla Virtus Francavilla. A quest'ultimo club, attraverso il suo agente D'Amico, Casarini ha chiuso ieri sera definitivamente la porta.

Nel frattempo è partita la campagna dei mini abbonamenti varata dalla società per il girone di ritorno. Iniziativa che ha trovato il consenso di molti tifosi anche per i prezzi applicati: Curva Sud 70 euro, ridotto 50 euro e 35 euro per gli Under 12; Tribuna Terminio 110 euro, ridotto 80, 60 euro per gli under 12; Tribuna Montevergine laterale 160 euro, 130 per il ridotto e 100 per gli under 12.