Giugliano, il gioiellino Ovizsach ceduto al Crotone: «Ma resta fino a giugno»

Enrico Ovizsach, uno dei gioielli del Giugliano, ceduto al Crotone a titolo definitivo.

L'esterno d'attacco, classe 2001, ha firmato un contratto con la società crotonese, ma sbarcherà in Calabria solo al termine della stagione.

Per ora, dunque, resta a Giugliano a disposizione del tecnico Valerio Bertotto. I tigrotti, reduci dal rotondo successo interno con il Foggia, preparano intanto la prossima trasferta di campionato, in programma domenica sul terreno della capolista Juve Stabia. Bertotto potrebbe far esordire l'esterno Baldè, acquistato a gennaio, fin dal primo minuto. In recupero, inoltre, il centrocampista Giorgione, assente nel turno precedente.