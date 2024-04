I biglietti di Curva Sud sono stati venduti nel giro di poche ore. Il Partenio-Lombardi vola verso il sold out in vista di Avellino-Benevento.

È già spasmodica l'attesa per il derby campano, valido per la terzultima giornata del girone C di Serie C, in programma lunedì 15 aprile con calcio d'inizio alle 20:45. Una partita cruciale molto più che per motivi prettamente campanilistici perché biancoverdi e giallorossi si sfideranno in una match determinante per la corsa al secondo posto in classifica. La volata finale sta per iniziare a margine della promozione in Serie B della Juve Stabia, che ha offerto un assist indiretto ai lupi grazie allo 0-0 con cui ieri sera è uscito indenne dal Vigorito e ha fatto saltare i tappi dalle bottiglie di spumante.

APPROFONDIMENTI Casertana, feeling tra i bomber Montalto e Curcio Juve Stabia in B, la gioia di Pagliuca: «La vittoria della città. Castellammare mi ha migliorato» Juve Stabia in serie B: al Vigorito esplode la grande festa

Un risultato che ha garantito anche all'Avellino, agganciato a quota 63 dalla strega, una certezza aritmetica oltre a sancire il ritorno in Cadetteria dopo quattro anni delle vespe: per chiudere nel miglior piazzamento possibile in chiave playoff sarà sufficiente conquistare gli stessi punti dei sanniti negli ultimi tre turni di campionato. Se il Benevento avesse vinto, invece, l'Avellino sarebbe stato costretto a difendere il vantaggio nello scontro diretto (1-0 all'andata, gol di Patierno) e a fare due punti in più degli uomini di Auteri da qui alla fine della stagione regolare per accedere direttamente ai quarti di finale degli spareggi promozione. Chi non si è di certo perso in calcoli sono i tifosi irpini, che hanno raggiunto i botteghini per le code fisiche e si posizionati dietro a pc e dispositivi mobili per quelle online dalle 15 di ieri pomeriggio. Ovvero da quando è scattata la prevendita.

Una sorta di rituale collettivo approntato e lanciato con celerità dal club biancoverde per riempire il più velocemente possibile lo stadio, evitare attese snervanti ai supporter e metterli subito in condizione di assicurarsi uno dei titoli di ingresso per essere presenti dal vivo sugli spalti. I travolgenti successi contro Picerno (6-1) e Turris (4-0) hanno ricreato un clima di grande entusiasmo. C'è voglia di spingere i ragazzi di Pazienza verso un'altra grande prova e la richiesta di informazioni su tempi e modalità di acquisto è stata prontamente soddisfatta con l'immediato avvio della "fase operativa".

Il primo settore a costringere, con piacere, il responsabile della biglietteria Giuseppe Musto a stampare il proverbiale cartello del "sold out" da affiggere davanti ai cancelli è stato, ovviamente, la Curva Sud: il più caldo e più popolare in termini di prezzi (13 euro per gli adulti, 10 il costo dei ridotti e 7 per gli Under 12). Saranno 5.500, abbonati compresi, i supporter avellinesi presenti nel cuore pulsante del tifo di casa. Sono andati a ruba pure i tagliandi di Tribuna Terminio, che già in giornata, tenendo conto del trend di vendite fatto registrare nel primo giorno, sarà il prossimo settore a essere riempito da 800 unità.

Tribuna Montevergine gremita

Non ci sono dubbi di sorta, però, rispetto al fatto che anche la Tribuna Montevergine sarà gremita in ciascuno dei suoi 2.200 posti celermente, soprattutto nel momento in cui resterà l'unica finestra aperta per mettere gli occhi sul rettangolo di gioco e non si baderà più a spese pur di esserci. Proprio davanti alla Tribuna Montevergine l'emissione dei ticket proseguirà da oggi a domenica a partire dalle 9:30 alle 13 e dalle 15 alle 19, ma è palese che non ci sarà bisogno di arrivare alla vigilia della gara per avere la sicurezza che non ci sarà posto per un spillo, nei limiti della capienza. La maggiorazione di 3 euro sul costo dei biglietti nel giorno della partita rimarrà un annuncio pro-forma mentre si attende di conoscere il parere del Gos, in programma domani, in merito al via libera per l'accesso nell'impianto sportivo di via Zoccolari di 500 sostenitori ospiti. La trasferta, a meno di colpi di scena, non sarà vietata ma sarà consentita solo ai possessori di tessera del tifoso come suggerito dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.