Avellino-Monopoli 4-0, i gol tutti nella ripresa

Poker dei lupi che vincono e convincono in casa contro il Monopoli. L'impronta del nuovo mister Pazienza inizia a vedersi. I gol arrivano tutti nella ripresa, dopo un primo tempo nel corso del quale c'è stato equilibrio in campo, anche se l'Avellino ha avuto due occasioni importanti per sbloccare il risultato. Nel secondo tempo i padroni di casa partono subito forti. E al quinto segna Sgarbi. Qualche minuto dopo arriva un brivido per i lupi, ma il Monopoli non riesce a pareggiare. Il raddoppio per l'Avellino al decimo con Patierno e tre minuti dopo Armellino realizza la terza rete. I lupi sono ancora affamati: doppietta di Patierno al ventunesimo. Quinto gol vicino al ventinovesimo, quando Benedetti di testa colpisce la traversa. Le emozioni si chiudono qui. Biancoverdi trionfanti davanti al pubblico entusiasta.

AVELLINO-MONOPOLI: 4-0

AVELLINO (3-5-2): Ghidotti; Rigione, Cionek, Benedetti; Cancellotti, Lores Varela, Palmiero, Armellino, Tito (20' st Sannipoli); Patierno, Sgarbi (20' st Gori).

A disp.: Pane, Pizzella, Ricciardi, Falbo, Mulé, Dall'Oglio, Maisto, Marconi, Pezzella, Tozaj. All.: La Porta (squalificato Pazienza).

MONOPOLI (4-2-3-1): Perina; Fornasier, Fazio, Ferrini, Dibenedetto; Vassallo, Hamlili; Iaccarino, D'Agostino, Starita (12' st Borello); Spalluto. A disp.: Alloj, Botis, Sorgente, Angileri, Santaniello, Cristallo, Piarulli, Simone, De Santis, Mazzotta, Peschetola. All.: Tomei.

ARBITRO: Cavaliere di Paola.

MARCATORI: 5' st Sgarbi, 10' st e 21' st Patierno, 13' st Armellino.