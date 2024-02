Il Benevento ha ripreso ieri ad allenarsi con un Karic in più, ma senza i febbricitanti Improta e Ciano. E c'è un'altra bella notizia. Meccariello ha svolto una piccolissima parte dell'allenamento in gruppo e nel giro di massimo un mese potrebbe essere considerato arruolabile. Il mirino è indirizzato sulla trasferta di lunedì sera all'"Ezio Scida", posticipo delle 20.45 che sarà trasmesso, oltre che agli abbonati da Sky e Now Tv, anche da Rai Sport in chiaro, visibile a tutti.

Auteri ha dunque cominciato a preparare il match con il gruppo quasi al completo e qualche piccola defezione dovute a virus e non ad infortuni. Dicevamo di Karic, con il quale Auteri ha parlato raccogliendo, per adesso a parole, la disponibilità dello svedese di origine bosniaca ad allinearsi ai suoi metodi di allenamento. È ancora presto per dire che Karic verrà reintegrato a tutti gli effetti, ma almeno ha fatto sapere di essere disposto a rimettersi in carreggiata e a dare una mano impegnandosi nel corso della settimana per giocarsi un posto da titolare con i compagni.

Certo dovrà lavorare parecchio per riconquistare la stima degli staff dirigenziale e tecnico, come pure l'apprezzamento dei compagni che negli ultimi giorni di mercato lo hanno visto completamente avulso dal contesto e con la testa altrove (la società aveva deciso di accontentarlo e cederlo, ma non è stato trovato l'accordo con nessuna delle due squadre di B che hanno chiesto informazioni, ovvero Ascoli e Lecco). Soprattutto dovrà tornare in forma, integrarsi negli schemi e dimostrare di essere sul pezzo ogni giorno e poi, forse Auteri potrà di nuovo prenderlo in considerazione. Anche perché il centrocampo, nonostante le partenze di Alfieri e Tello, oltre che gli addii di Talia e Masella, rimane comunque un reparto particolarmente affollato con Agazzi, Talia, Simonetti, Pinato, Kubica e l'ultimo arrivato Nardi.

Senza contare che Auteri gioca con la mediana a due e quindi c'è spazio solo per due elementi dall'inizio. Pertanto il suo rientro nei ranghi non sarà immediato, ma quantomeno potrebbe meritarsi la convocazione per la prossima partita: dipenderà molto da come affronterà la settimana sul piano dell'impegno. Nella sgambatura di ieri assenti come detto Improta e Ciano per la febbre. Per nessuno dei due sembrano esserci motivi di preoccupazione visto che il match si giocherà di lunedì è c'è tutto il tempo per riaverli in gruppo. Quanto a Meccariello si tratta di un bel segnale verso il suo completo recupero dopo l'intervento al ginocchio dell'11 settembre scorso. Da allora sono trascorsi cinque mesi esatti. Il difensore originario di Airola ieri ha riprovato l'ebbrezza di stare a contatto con i compagni seppur per una piccolissima parte di seduta, quella iniziale dedicata alla parte atletica. Per ritrovarlo a pieno regime ci sarà bisogno ancora di un mesetto, un mesetto e mezzo. Dovrà riprendere la condizione atletica e il ritmo gara, ma il fatto che abbia bruciato le tappe, ha indotto il Benevento a non intervenire sul mercato per un altro difensore. Tra metà marzo e i primi di aprile lo si potrà rivedere in campo. Oggi è in programma una doppia seduta di allenamento, quella pomeridiana sarà svolta a porte aperte e quindi potranno accedervi sportivi e giornalisti.

Intanto è arrivato il via libera del Gos, previsto inizialmente per giovedì presso la Questura di Crotone ma che è stato anticipato a ieri, per la presenza dei tifosi giallorossi lunedì sera allo "Scida". Sono 300 i tagliandi messi a disposizione dei supporters sanniti, e saranno acquistabili solo dai possessori di Fidelity Card del Benevento Calcio. La prevendita partirà questa mattina alle 10 presso tutte le ricevitorie autorizzate del circuito Vivaticket (a Benevento "Tabacchi Fratelli Collarile" a piazza San Modesto e "Sportbull" al Parco Pacevecchia in via Ruffilli). IL costo del singolo tagliando è di 10 euro oltre diritti di prevendita.