Frena la Juve Stabia: col Monterosi è solo 1-1

Non riesce il bis alla Juve Stabia, costretta sul pari al Menti dal Monterosi del nuovo allenatore, Menichini, brava a reggere l’onda d’urto dei gialloblù grazie anche al suo portiere, Alia, migliore in assoluto tra i ventidue in campo. In tribuna, per la sfida ai laziali, c’è il Vice Presidente Vicario della Laga Pro, Marcel Vulpis, che segue la sfida vicino al presidente Andrea Langella. Dopo l’1-0 al Bari della settimana precedente i gialloblù devono accontentarsi dell’1-1 che fa sicuramente classifica. Sottili deve rinunciare nel riscaldamento a Troest, al suo posto Esposito (costretto poi ad uscire a sua volta per infortunio in avvio di ripresa), ma in avanti recupera Eusepi dopo i problemi palesati il giorno prima. Ed è proprio del bomber ex Benevento la prima occasione della partita (6’), con una girata di testa che costringe all’uscita di pugno Alia. Al 12’ la doccia gelata per i gialloblù: Adamo trova il cross dalla sinistra, Polidori fa sponda di testa anticipando Caldore, e Buglio, a due passi dalla rete, anticipa tutti in spaccata per il vantaggio laziale. Sotto di un gol è la squadra di Sottili a dettar legge in campo. Gli stabiesi padroni del campo, chiudono letteralmente nella propria metà campo l’undici del Monterosi, che in settimana si è affidato a Menichini per provare a risalire la china. Sale in cattedra Alia, l’estremo laziale salva in diverse occasioni il Monterosi. Nulla può, però, al 28’: Bentivegna scambia con Rizzo al limite, cross per Eusepi anticipato da Rocchi, ma il colpo di testa serve un’assist per lo stesso Bentivegna che, dal limite, trova l’1-1. Nel finale Franchini dal limite dell’area stabiese si gira, ma calcia alto. Nella ripresa ancora Juve Stabia col pallino del gioco. E’ il 4’ quando Stoppa confeziona l’assist per la spaccata di Caldore. Alia si supera. Un minuto appena e Panico calcia altissimo. Al 21’ si invertono i fattori, stavolta, sulla ripartenza, è Caldore a servire in area Stoppa, murato ancora dall’estremo del Monterosi, autentico baluardo dei laziali. Sottili le prova tutte, dentro sia Evacuo che Della Pietra, ma il risultato non si sblocca per l’amarezza di una Juve Stabia costretta ancora ai margini della zona play-off.