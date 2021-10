Juve Stabia, Novellino fa mea culpa dopo lo stop di Catania

Stavolta fa mea culpa, per la prima sconfitta stagionale giunta a Catania. Walter Novellino difende a spada tratta la “sua” Juve Stabia dopo lo stop che lascia non poca amarezza al “Massimino”: “Purtroppo gli errori in una partita possono esserci – spiega riferendosi soprattutto a quello clamoroso di Tonucci in avvio che ha praticamente messo la gara in salita -. Siamo partiti sottotono, l’abbiamo recuperata, ma nel momento migliore nostro è arrivato il ko. Mi dispiace, per i tifosi, ma anche per i ragazzi a cui non rimprovero nulla”. La sfortuna, ma anche qualche errore grossolano e forse una non perfetta gestione dei cambi che, stavolta, non ha sortito gli effetti sperati: “Abbiamo recuperato una gara difficile – prosegue -, dimostrando che questa squadra può fare grandi cose. Altrimenti non si torna in partita come abbiamo fatto noi. Non ci sto, però, se si parla di difesa horror… Mi assumo tutte le responsabilità, quando si perde è sempre colpa prima di tutto dell’allenatore, ci può stare, dobbiamo ripartite con grande convinzione nei nostri mezzi”. Doppietta per Eusepi alla prima da titolare, un ottimo biglietto da visita per il prosieguo: “Il suo rientro è stato importantissimo, si è visto il valore del calciatore, e sono convinto che ci darà una grossa mano. Non parlerei di sconfitta meritata, è stata una giornata sfortunata, ripeto, mi assumo ogni colpa, ma non credo ci sia da far drammi”.