Juve Stabia, ufficiale il divorzio da Pavone: Marra Cutrupi nuovo direttore sportivo

Dopo giorni di paure e polemiche, di timori per il prossimo campionato, la Juve Stabia batte il primo rintocco. Proprio nel giorno in cui i tifosi della curva avevano espresso fiducia nella dirigenza dei fratelli Langella, arriva l'annuncio dell'addio del diesse Pavone, ma anche la nomina ufficiale del suo successore. Sarà l'ex Grosseto Filippo Marra Cutrupi a costruire la squadra che dovrà lottare per un posto al sole il prossimo anno. Questi i comunicati del club: "La S.S. Juve Stabia comunica la rescissione contrattuale con il direttore generale e sportivo Giuseppe Pavone. Il club gialloblè ringrazia Pavone per il lavoro svolto in questi mesi, augurandogli un roseo futuro". "La S.S. Juve Stabia comunica l’accordo con Filippo Marra Cutrupi che ricoprirà il ruolo di direttore sportivo e, ad interim, il ruolo di direttore generale. Classe '69, vanta esperienze importanti negli anni. Lo scorso anno a Grosseto, ha ricoperto la carica di direttore generale e da dicembre in poi anche quella di direttore sportivo. Un trascorso, tra le altre, anche con Reggina e Modena".