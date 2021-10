Non basta la doppietta di Eusepi: primo stop della Juve Stabia a Catania

La Juve Stabia assapora la possibilità di un punto esterno prezioso non solo per la classifica, ma alla fine è il Catania a chiudere con un successo la sfida del “Massimino”. Non basta la doppietta del bomber Eusepi che, alla prima da titolare si sblocca e mette a segno perfino una doppietta, alla distanza pesa di più l’errore di capitan Tonucci, in avvio di gara: il difensore stabiese perde una palla a centrocampo lanciando il contropiede che, l’attaccante baby del Catania, Moro, capitalizza con il vantaggio etneo.

Catania che, addirittura, in meno di un quarto d’ora si porta avanti per due reti a zero. Il raddoppio è opera di Russini che chiude un’azione partita, manco a dirlo, dai piedi di Moro. Novellino, che era partito con il 4-3-3, stavolta senza tener conto dei giovani e del minutaggio che era pesato, e non poco sul pari interno col Palermo nella gestione dei cambi e del match, capisce e passa al 4-2-3-1 avanzando Eusepi e Scaccabarozzi, e la gara cambia del tutto. Al 25’ Berardocco mette in campo tutta la sua qualità nel cross pennellato per la testa di Eusepi che accorcia.

Quattro minuti ed i gialloblù, padroni del campo, trovano il pareggio: Panico affonda sulla sinistra, scarico all’indietro per Eusepi che si aggiusta la palla e centra il 2-2. Nella ripresa Catania di nuovo avanti, con non poca sfortuna sulla deviazione di Troest che, sul tiro del solito Moro, mette fuori gioco Sarri, regalando tre punti al Catania.