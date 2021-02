Padalino sorride pensando al Bari: «È questa la mia Juve Stabia»

Tre punti, la terza vittoria fuori casa di fila a Bisceglie come a Francavilla e Cava. E soprattutto il settimo posto in classifica (dopo la vittoria del Teramo contro la Paganese). La Juve Stabia gongola, ed arriva alla sfida di mercoledì pomeriggio (17.30) contro il Bari con il vento in poppa: “Le vittorie sanno sempre un contributo positivo – sorride Padalino dopo il successo in Puglia -. E quella di Bisceglie di consente di fare anche un balzo importante in classifica, avvalorando ancora di più il lavoro di queste settimane. Non era né facile, né scontato, ma abbiamo avuto la giusta mentalità per centrare un successo importante. Il Bari? Dobbiamo essere concentrati su una partita che può significare tanto, contro un avversario titolato, sia pure solo appena tre giorni dalla gara con i nerazzurri”. La crisi di gennaio è ormai un brutto ricordo, anche per l’esplosione del giovane Borrelli, al terzo centro, divenuto ormai trascinatore: “Dobbiamo sempre essere sul chi va là, ma anche giocare sereni e con la giusta mentalità. Abbiamo cambiato modulo, c’è maggiore consapevolezza nei nostri mezzi, e questo ci aiuta tantissimo. Borrelli? E’ un ragazzo che si impegna tanto in settimana, ed a Bisceglie ha fatto anche un bel gol. Ma non si deve accontentare, non ha fatto ancora nulla, ma continuare come sta facendo. Potrà darci una grossa mano nel finale di campionato”.

