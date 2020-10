Seconda sconfitta lontano dal Menti per la Juve Stabia che deve cedere il passo al Teramo, che si conferma una delle più belle realtà dal torneo di serie C. Dopo il rinvio alle 18.30 della sfida per la positività di due calciatori dell’undici abruzzese, decisione giunta in mattinata, l’undici di Padalino sfodera una prestazione tutto sommato nella media, con le difficoltà dell’ennesima partita disputata ad appena tre giorni dal successo interno con la Cavese. Un risultato che premia i padroni di casa grazie ad una conclusione da oltre trenta metri di Arrigoni, che trova l’angolino dove Tomei nulla può. Qualche buono spunto dei gialloblù, che rischiano in almeno un paio di occasioni, il risultato di misura non sembra compromettere oltre il dovuto il cammino dei gialloblù, che potranno finalmente godere di una settimana intera di allenamenti prima della sfida interna con il Bisceglie.

