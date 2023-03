Virtus Francavilla-Juve Stabia 3-1: gialloblu illusi poi il crollo

Si illude solo la Juve Stabia, sconfitta a Francavilla al termine di una gara rocambolesca, con tanti capovolgimenti di fronte, tre traverse, occasioni da una parte e dall’altra, ma alla fine la differenza la fa la maggiore concretezza sotto rete della squadra di Calabro che va sotto dopo mezzora, ma poi trova il pari ed il successo che ne rilancia le ambizioni in classifica. Pochesci conferma il 4-3-3 come anticipato già domenica dopo il derby con il Giugliano, ma cambia i protagonisti. Volpe e Bentivegna sono preferiti a Zigoni e Silipo, in difesa c’è spazio per Vimercati.

La prima traversa è del Francavilla dopo dieci minuti con Idda imbeccato da Maiorino. Al 20’ Pandolfi risponde con una conclusione che si stampa sul montante dei pugliesi. E’ la prova generale del tiro da venticinque metri con cui, un minuto dopo, la punta trova l’1-0 e la terza rete in tre giorni. Alla mezzora Juve Stabia sfortunata, Cisco crossa dalla destra, erroraccio di Cinaglia che deposita alle spalle di Russo. Nella ripresa partono forte i pugliesi. Al 15’ Idda di testa manda a lato, un minuto appena e Russo si supera alzando sulla traversa la punizione di Maiorino.

Clamoroso l’errore di Pandolfi a porta vuota che finisce per dare coraggio ai padroni di casa. E’ il 75’ quando Maiorino fa eco alla punta stabiese e dalla distanza gela Russo. La squadra di Pochesci le prova tutte, con Zigoni, Pandolfi (che ha l’occasione più ghiotta), ma allo scadere ancora Maiorino, in contropiede, anticipa l’uscita di Russo e chiude i conti sul 3-1 per il Francavilla.