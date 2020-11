La casacca gialloblù l'aveva vestita solo qualche anno fa, diventando subito idolo della curva. Poi le strade si erano separate. Per il derby con la Paganese, in programma domenica al Menti (17.30), Padalino avrà a disposizione anche Francesco Ripa. L'ex "Spideman" dell'area di rigore ha infatti chiuso l'accordo con il club del presidente Langella: "La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo definitivo, dell'attaccante Francesco Ripa, classe ’85. Il calciatore, natio di Battipaglia (SA), ritorna a vestire la maglia gialloblè dopo averlo fatto per tre stegioni dal 2014 al 2017 mettendo insieme 59 presenze e 26 gol. Ripa ha vestito anche le maglie di Battipagliese, Potenza, Sorrento, Pro Patria, Nocerina, L'Aquila, Arzanese, Catania, Sicula Leonzio e AZ Picerno".

Entusiasta il bomber che già da qualche settimana aveva griffato la sua pagina social con la maglia della Juve Stabia: “Sono contento di essere tornato. Riparto da Castellammare di Stabia e spero di poter dare il mio contributo ai compagni e al mister. Ho voglia di fare bene”.

