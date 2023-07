Giugliano, che colpo: preso il bomber Marotta. Il patron Mazzamauro: «Faremo meglio dello scorso anno»

Gran colpo del Giugliano, che si è assicurato le prestazioni del bomber Alessandro Marotta, 37 anni, reduce da una stagione nelle fila della Viterbese. Marotta è uno degli attaccanti più esperti e prolifici della categoria. L’attaccante, classe 1986, ha firmato un accordo annuale con opzione per il successivo. Nella giornata di oggi la squadra è stata presentata nel salone delle feste di palazzo Palumbo, nel cuore di Giugliano. Presente tutto lo stato maggiore della società gialloblu, con il presidente Mazzamauro in primis, e il sindaco Nicola Pirozzi. "Vogliamo crescere ulteriormente - ha spiegato il patron - Un passo in più rispetto allo scorso anno. Siamo una società solida, tra le più solide in Lega pro, abbiamo investito bene sul mercato e vogliamo radicarci ulteriormente a Giugliano. Grazie al Comune per quanto ha fatto per la risoluzione delle problematiche all'impianto comunale".