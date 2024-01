Il Sorrento ha ceduto alla Lazio l'attaccante Kone

Il Sorrento ha trasferito alla Lazio con la formula del prestito con diritto di riscatto per il club biancoceleste l’attaccante Souleymane Kone, nato a Piacenza il 29 ottobre del 2004.

Kone è una punta esterna di origini ivoriane con all'attivo lo scorso anno l'esordio in C con la maglia della Viterbese, formazione con la quale ha disputato 16 partite (realizzando 5 reti) in Primavera 2. Quest'anno è stato sempre in panchina con il Sorrento in Lega Pro.

La società rossonera, intanto, nelle ultime ore di apertura delle liste di trasferimento dovrebbe concludere il tesseramento di un difensore per sostituire Panelli, ceduto la settimana scorsa alla Turris. La partenza di Kone, insieme a quella di Petito, invece, è stata compensata dall'arrivo di Riccardi e Kolaj.