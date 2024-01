Marcello Carli è atterrato a Linate a metà pomeriggio e si è trasferito subito all'Hotel Sheraton «San Siro» di via Caldera, teatro delle ultime battute del calciomercato, dove resterà fino alla tarda serata di giovedì. Il direttore tecnico del Benevento ha una doppia missione: quella di alleggerire l'organico delle ultime pedine in uscita (nello specifico Karic, Kubica e Masella) e quello di provare cogliere al volo qualche occasione che si dovesse presentare per rinforzare ulteriormente l'organico a disposizione di Gaetano Auteri. L'ex responsabile dell'area tecnica di Empoli, Cagliari e Parma è in contatto costante con Oreste Vigorito e lo stesso allenatore per eventuali interventi, mirati al potenziamento della squadra, anche se al momento non c'è una priorità specifica dopo gli arrivi di Starita, Lanini e Nardi.

Quest'ultimo è arrivato in città ieri verso le 16.30 e si è sottoposto alle visite mediche di rito. Oggi firmerà il contratto e sosterrà il primo allenamento agli ordini del tecnico di Floridia (in programma la ripresa con una doppia seduta).

Si era pensato a un laterale destro per ovviare a qualche fastidio fisico di Improta e per assicurare ad Auteri una valida alternativa al jolly di Pozzuoli, ma poi l'ipotesi Valente (oltretutto il Palermo ne ha bloccato la partenza) è venuta a cadere perché Simonetti in quel ruolo offre ampie garanzie e lo si è potuto notare anche a Taranto. Il club giallorosso resterà alla finestra cercando di imbastire trattative nelle quali inserire i calciatori in lista di sbarco, monitorando la situazione anche rispetto a qualche interessante opportunità in entrata che si dovesse presentare nelle ore conclusive, come accaduto in estate per Simonetti.

Non è detto che alla fine non si decida di innestare un centrale difensivo di piede sinistro perché Pastina è l'unico in rosa ad avere questa peculiarità. Se dovesse andar via Karic, si potrebbe tuttavia pensare anche a un'ulteriore pedina a centrocampo, magari con caratteristiche diverse da quelli che sono attualmente nel roster, più vicine a quelle di un incontrista. Resta complicato arrivare a Iannoni, che era la preferenza di Auteri come mediano di rottura, ma potrebbe sempre venir fuori qualche nuovo nome in caso di addio di Karic.

Quest'ultimo tuttavia, dopo il pour-parler con l'Ascoli (che voleva dare Adjapong in cambio, alla fine sta prendendo Hrustic dal Verona), non ha proposte da alcun club. Stesso discorso per Kubica, per il quale è evaporata anche la trattativa per il prestito con il Ks Cracovia di Glik, che si è buttato su altri profili. Nel caso del polacco, l'esborso da 1,2 milioni rappresenta una sorta di zavorra. Come pure il quadriennale fino al 2026 che ha sottoscritto, che non consente di ammortare la cifra in tempi rapidi, per cui la minusvalenza, in caso di cessione, sarebbe dietro l'angolo.

L'unico posto del globo dove Kubica aveva un po' di estimatori era proprio la sua terra natia, ma l'unica scelta conveniente da un punto di vista finanziario per il Benevento è quella di tenerlo, chiedendo magari ad Auteri di provare ad integrarlo nel suo sistema di gioco. Opzione alquanto complicata, visto che il tecnico, se deve concentrarsi sulla rimonta, non può avere pure il tempo di sperimentare nuovi ruoli e posizioni per uno che ha già detto di vedere unicamente come centravanti. Magari sarà proprio in quella posizione che lo farà giocare nei finali di partita, quando sarà necessario guadagnare centimetri in area. Si è inoltre registrata la richiesta della Roma per il prestito di Lorenzo Carfora, che si sarebbe così misurato nel miglior torneo giovanile italiano, ovvero il campionato Primavera 1. Ma il Benevento ha deciso di tenerlo nella convinzione che il ragazzo con Auteri possa trovare spazio e minutaggio, come pure che possa dare una mano alla formazione di Dario Rocco impegnata nell'inseguimento al Cesena capolista nel Primavera 2 (in palio c'è la promozione diretta in Primavera 1 per la prima classificata).

A Marcello Carli, in seguito all'espulsione rimediata a Taranto per le proteste sul rigore, inflitte 500 euro di ammenda e l'inibizione fino al prossimo 6 febbraio. A dirigere Benevento-Brindisi di domenica alle 14 sarà Andrea Zanotti di Rimini, assistenti Antonino Junior Palla di Catania e Andrea Mastrosimone di Rimini. Quarto uomo Ciro Aldi di Lanciano.