Casertana tra nodi di mercato e rebus a centrocampo. Corsa contro il tempo del diesse Degli Esposti per ingaggiare il vice Montalto mentre Cangelosi deve fare i conti con i problemi fisici dei due play di ruolo Toscano e Proietti. Continuano i sondaggi del direttore sportivo che sta valutando i vari profili in uscita da altre società per dotare la rosa di un vice Montalto. Da risolvere anche il problema della lista piena. Sono 24 i calciatori over in forza alla Casertana esd è il numero massimo consentito dalla Lega.

APPROFONDIMENTI Cessione Turris, è giallo sul primo bonifico: Colantonio pronto ad azioni legali Juve Stabia, il presidente Langella favorevole ad un interessamento di De Laurentiis al territorio stabiese Turris, Colantonio vende il club: quote cedute a Francesco Guardascione

Aya, prestato dall'Avellino a inizio stagione e mai impiegato perché reduce da un infortunio che lo costringe ai box da metà 2023, è già stato depennato dalla lista per fare spazio a Nicoletti, di recente ingaggiato dal Crotone. Resta nel gruppo dei 24 il terzino sinistro Fabbri. Il calciatore, prelevato dal Trento in estate, è di proprietà del club di D'Agostino ma è alle prese con la riabilitazione dopo la rottura del legamento crociato. Potrebbe tornare a disposizione entro aprile ma la società ha già colmato il vuoto in rosa nel suo ruolo con Nicoletti. Per ingaggiare un nuovo attaccante la Casertana deve privarsi di un over. Si sta cercando una collocazione in particolare per Turchetta e Cadili, in uscita, in caso di offerte, potrebbe partire anche l'altro difensore centrale Soprano ma il club potrebbe anche decidere di lasciare fuori lista Fabbri fino a fine campionato per poi averlo a disposizione nella prossima stagione, una volta che sarà pienamente ristabilito dall'infortunio. Valutazioni in corso unitamente all'individuazione del profilo giusto per il ruolo di vice-Montalto. Una decisione dovrà arrivare entro domani alle 20, quando chiuderà la finestra di mercato invernale.

Altrettanto urgenti le problematiche tecniche. Gli esami clinici hanno evidenziato per Proietti un problema muscolare di lieve entità ma anche ieri il calciatore non si è allenato. E anche Toscano, che soffre a una caviglia, si è allenato a parte. Al momento sono out i due registi di ruolo in forza alla Casertana e Cangelosi sta studiando una soluzione alternativa. La strada più percorribile indica, in caso di perdurante difficoltà, lo spostamento di Damian davanti alla difesa (giocò in quel ruolo e anche bene uno spezzone della gara vinta a Francavilla) con Casoli e Deli ai suoi fianchi a comporre il terzetto di centrocampo.

Soluzione convincente ma pur sempre di emergenza. L'obiettivo è recuperare almeno Toscano oltre a giocare da mezz'ala è anche il vice Proietti designato. In difesa continua il lavoro differenziato anche Celiento che solo a tratti ha partecipato alla doppia seduta di ieri. Fuori anche Anastasio perché squalificato ma al suo posto ci sarà Nicoletti. In attacco tornerà Montalto e ci sarà da risolvere il ballottaggio tra Carretta e Tavernelli per chi giocherà al suo fianco insieme a Curcio. Problemi di metà settimana in vista della sfida che si giocherà sabato al Pinto (20.45) contro il Potenza. Cangelosi però, ha spesso confermato di preferire l'abbondanza di scelte agli uomini contati. Con moderazione però, perché il tecnico ha sempre sottolineato anche che l'equilibrio dello spogliatoio viene tenuto nella giusta considerazione. Su quella linea sottile la società si è mossa in estate e si sta muovendo nella sessione di mercato invernale. A Degli Esposti l'arduo compito di comporre con sapienza l'ultimo tassello del mosaico rosa per regalare alla Casertana un finale di stagione ancora più soddisfacente di quanto il campionato sia stato finora.