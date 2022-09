Juve Stabia, Altobelli eroe di Pagani: «Ma pensiamo già alla Turris»

Uno gol tra i più belli della giornata, e chissà, forse anche del campionato in futuro. Daniele Altobelli passa dalla possibile cessione ad eroe della Juve Stabia che, domenica scorsa, alla prima in campionato, grazie alla sua rovesciata, ha centrato subito i tre punti con la Gelbison: «È stato un mese lungo, ma alla fine abbiamo trovato l’intesa per il rinnovo, e questo è quello che conta. Ho espresso la volontà di restare qui, e sono contentissimo dell’opportunità di giocarmi questa chance alla Juve Stabia. Il gol di domenica? Sicuramente il più bello della mia carriera, ma quello che conta di più è soprattutto la vittoria della squadra, partire bene non può che darci autostima».

Domenic ail secondo derby, quello con la Turris alla prima al Menti: «Una sfida che, lo sappiamo, è particolarmente sentita a Castellammare. Una gara in cui vogliamo dare subito continuità contro una formazione di spessore. Il Menti può essere l’arma in più».