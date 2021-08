Juve Stabia-Campobasso 2-2, Novellino: «Il bilancio è positivo»

Due gol di Denis Tonucci, attualmente sul mercato, ma a cui è stato proposto un rinnovo per spalmare il lauto ingaggio del contratto sottoscritto in serie B, e la Juve Stabia pareggia 2-2 con il Campobasso nell'ultima amichevole del precampionato. Soddisfatto Novellino che analizza le prime settimane in gialloblù: «Il bilancio è sicuramente positivo - queste le sue parole -, abbiamo lavorato bene, anche se ovviamente le gambe sono ora più pesanti. Col Campobasso avremmo potuto far meglio, ma quello che conta ora è che la squadra stia assumendo una fisionomia ben precisa. Il mercato? C'è ancora tanto tempo per prendere calciatori, dobbiamo essere bravi a non sbagliare nulla. Continuiamo sereni, la partenza è stata sicuramente positiva».

Questa la nota del club per la conclusione del ritiro: «La S.S. Juve Stabia ha chiuso il ritiro estivo di preparazione alla prossima stagione 2021/2022 che si è tenuto a Rivisondoli. Dopo l’allenamento congiunto con la Cobo Players Management e la gara amichevole con la Primavera del Pescara ad Atri di Pineto, con l’amichevole disputata nel pomeriggio a Campobasso con la SS Città di Campobasso, il gruppo squadra fa rientro questa sera a Castellammare di Stabia. Il club gialloblè, in tutte le sue componenti, ringrazia il sindaco del comune di Rivisondoli nonché l’Hotel Victoria per l’accoglienza e la disponibilità ricevuta. Seguiranno tre giorni di riposo con la ripresa degli allenamenti il giorno 9 agosto».