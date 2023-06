Juve Stabia. Clamoroso addio del socio Giuseppe Langella. Club tutto nelle mani del fratello Andrea

Un fulmine a ciel sereno, il giorno dopo l'iscrizione al campionato, Giuseppe Langella, socio al 50% della Juve Stabia lascia il club cedendo tutte le quote al fratello, il presidente Andrea, che resta così proprietario unico della società gialloblù. "Buongiorno Castellammare di Stabia, dopo l’ennesimo sacrificio, sono riuscito a contribuire all’iscrizione della Juve Stabia al prossimo campionato. Nonostante questo, voglio comunicare, a tutta la piazza stabiese, la decisione di cedere le mie quote societarie, pari al 50%, a mio fratello Andrea, già Presidente del club. La mia sofferta decisione di lasciare definitivamente questo amato club è arrivata dopo tre anni di sacrifici continui. Questa decisione è scaturita dal fatto che in questi tre anni non ho potuto mettere in campo tutte le mie idee calcistiche, prendendomi solo umiliazione e sofferenze. Lascio il club in buone mani, mio fratello oltre ad essere un bravo manager, è un buon Presidente. Ringrazio tutte le persone che mi sono state vicino in questo breve percorso calcistico, compresa tutta la tifoseria e auguro alla Juve Stabia le migliori vittorie calcistiche. Oggi se ne va un pezzo di me. Saluti a tutti. Giuseppe Langella".