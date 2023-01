Juve Stabia, dopo il derby Colucci rilancia: «Difficile ripartire dopo la sosta, ma la squadra è viva»

“Il bicchiere? Mezzo pieno”. Non ha avuto dubbio Leo Colucci all’indomani del derby con la Turris. Un pareggio 1-1 nella sfida più temuta, non tanto perché un derby, quanto perché la prima della ripresa del campionato dopo la sosta invernale. E poco conta, tutto sommato, in una giornata caratterizzata da bene sei pari, se la prestazione della sua Juve Stabia sia stata meno brillante del solito: “Abbiamo commesso errori – conferma il tecnico -, è vero. Siamo venuti meno sulle seconde palle, ma non era facile affrontare la gara del “Liguori”, contro un avversario alla ricerca del bandolo della matassa, alla prima con il nuovo allenatore, senza contare poi un organico di tutto rispetto. Sono contento, semmai, della reazione avuta dopo lo svantaggio. Queste sono gara in cui presa la sberla non è facile rialzare la testa”. Ancora problemi nel reparto avanzato, dove Zigoni e Santos proprio non riescono ad esplodere e dove, nonostante il ruolo di grande ex, neppure Pandolfi è riuscito ad incidere: “Abbiamo cercato alternative, avevo provato con Guarracini per non avere simmetrie, ma non siamo stati brillanti come sempre. Il bicchiere, lo ripeto, però, è mezzo pieno, un punto alla ripresa dopo aver staccato mentalmente la spina vale tanto. Guardiamo avanti con serenità, è un campionato ancora tanto lungo in cui abbiamo molto da dire”.