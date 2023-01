Un breve comunicato per dirsi addio. Da ieri mattina Leo Colucci non è più l'allenatore della Juve Stabia. Dimissioni per l'ex trainer di Picerno e Pordenone che, evidentemente, non ha sentito più le certezze di qualche tempo fa rispetto a un finale di campionato in cui provare a salvare un piazzamento, il quinto posto, di sicuro spessore nella lotteria dei play-off. «Motivi personali» la spiegazione ufficiale: insieme al tecnico, ha rassegnato le dimissioni anche il collaboratore Giuseppe Montanaro.

A dirigere la seduta di allenamento della squadra, ieri mattina, il suo vice Giorgio Lucenti, che al momento resta quello più accreditato a traghettare la Juve Stabia domenica, a Viterbo, in attesa dell'annuncio del nuovo allenatore. Non ci sarà Pasquale Luiso, infatti, in panchina, come pure era stato ipotizzato: l'ex toro di Sora è partito con la Primavera alla volta di Palermo, per cui Lucenti dovrebbe avere quest'opportunità per almeno novanta minuti. Anche se voci insistenti vorrebbero prossimo l'annuncio del nuovo allenatore. già scelto dai fratelli Langella e dall'amministratore Polcino.

Diversi i nomi circolati, anche sui social, dalla fantasia di un ritorno al suo primo amore di Salvatore Di Somma, fino ad arrivare ad una richiamata alle armi di Pasquale Padalino, che aveva lasciato la Turris lo scorso ottobre. Una suggestione, però, spenta dal fatto che l'ex Foggia, per regolamento, in serie C non potrebbe allenare fino a giugno. Tra i tanti nomi anche quello di Caneo, esonerato a Padova a fine dicembre, e quindi ancora sotto contratto con i patavini. Difficile fare previsioni, anche perché restano da interpretare le scelte ed il progetto del club con le due possibili soluzioni. La prima porterebbe all'identikit di un tecnico disposto ad accettare un ingaggio fino a fine anno, per giocarsi magari le proprie chance di conferma, come ad esempio l'ex bomber del Napoli, Roberto Stellone, già vicino alla Juve Stabia lo scorso anno. La seconda, invece, porterebbe ad un progetto ambizioso, da iniziare proprio ora e consolidare in vista del prossimo torneo, e sotto quest'ottica tornerebbe in voga il nome di Giuseppe Scienza, esperto del girone, o uno tra Mandorlini ed Oddo, non essendo possibile tesserare Boscaglia (pallino soprattutto del socio Giuseppe Langella) avendo iniziato il torneo al Foggia.

Un epilogo, dunque, quello del rapporto con Colucci che sembrerebbe legato soprattutto alle scelte di mercato della società, che fino ad oggi ha già ceduto i vari Tonucci, Sarri, Erradi, Della Pietra e Maresca e sembrava ai titoli di coda anche con Santos, Gerbo e Bentivegna. Il tecnico, al termine della gara di Monopoli, aveva mugugnato sugli addii, ma soprattutto sul fatto che all'orizzonte non ci fossero calciatori in entrata, soprattutto in attacco, sfumati Vuthaj e Bortolussi. Da lì, ma anche dalle ultime prestazioni della squadra, che a gennaio ha collezionato un sol punto in tre gare, la decisione del divorzio. Poche ore per conoscere il nome del nuovo allenatore, nella speranza di rimettere in moto la Juve Stabia ammirata nel 2022.