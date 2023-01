Giugliano, Salah Basha è il colpo di mercato alla vigilia del derby con la Turris

Colpo di mercato del Giugliano alla vigilia del derby con la Turris: la società ha ufficializzato l'acquisto di Salah Basha, classe 2003, attaccante.

Il calciatore, protagonista la scorsa stagione con la maglia della formazione Primavera dell'Udinese, dove ha totalizzato 14 gol in venti partite, ha già esordito con la Nazionale egiziana Under 20.

«Un'ulteriore operazione di prestigio - spiega il club gialloblu in una nota - rivolta al rafforzamento della rosa anche attraverso l'acquisizione di calciatori di grande prospettiva». Domani al Liguori, nel derby con la Turris, sarà assente Gladestony, squalificato per un turno. Il Giugliano non vince da oltre un mese e mezzo.