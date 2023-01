Giugliano, ufficiale il divorzio con Kyeremateng

È ufficiale: Giovanni Kyeremateng non è più un calciatore del Giugliano. Il club e l'attaccante, in passato in forza anche al Savoia e da due stagioni nella terza città della Campania, ha risolto consensualmente il contratto che li legava.

Kyeremateng era stato utilizzato pochissimo dal tecnico Raffaele Di Napoli: poche apparizioni da titolare e qualche scampolo di partita in altre occasioni.

Il club e l'allenatore hanno deciso di puntare sugli altri attaccanti in rosa, tra cui l'ultimo arrivato Lorenzo Sorrentino. Domenica i tigrotti, che oggi si sono ritrovati al De Cristofaro, affronteranno in casa il Latina. All'andata finì in parità.