Juve Stabia, Scaccabarozzi sulla crisi: «Restiamo uniti»

Un solo punto in due gare, quattro reti subite in centottanta minuti, la difesa che scricchiola, l’attacco che non segna. All’indomani della sconfitta interna con il Monterosi la Juve Stabia si risveglia alla ricerca dei cocci di un momento di appannamento che, nel 2023, ha caratterizzato la squadra di Colucci. “Non parlerei di crisi – questa l’analisi del capitano, Jacopo Scaccabarozzi -, quella di domenica è stata una serata particolare. Abbiamo avuto anche un buon approccio, ma poi molti errori individuali che, sia chiaro, sono a carico di tutti, e la difficoltà nel capitalizzare sotto rete, nella ripresa, ed abbiamo pagato dazio contro una squadra bene organizzata”.

Il mercato, le voci, la poca serenità di qualcuno sotto i riflettori: “Non saprei che dire, raramente mi è capitato di cambiar squadra a gennaio – racconta -, per cui non so se possa influire sul rendimento, anche se, onestamente, credo che una volta in campo diamo sempre tutti il massimo”.

Il caso Santos potrebbe dare un’accelerata al suo addio: “Non ho visto quanto accaduto in occasione della sostituzione – ammette Scaccabarozzi -, magari era teso per l’errore sul rigore. Dispiace che ci sia tensione, dobbiamo fare quadrato tutti insieme”. A fine match tutti sotto la curva: “I tifosi ci hanno detto cose giuste, li dobbiamo solo ringraziare per la passione e per il calore. Una sconfitta non può rompere l’ambiente, spero che non ci siano strascichi, ma che anzi possa essere uno sprone in più in un momento cruciale della stagione”.