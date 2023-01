Si tiene stretto il pareggio conseguito a Taranto, il secondo consecutivo della sua breve gestione. Ma soprattutto Gaetano Fontana guarda al futuro con ottimismo, sperando di poter recuperare parte degli infortunati storici e di avere a disposizione anche un nuovo giocatore: sarà infatti annunciato oggi, salvo sorprese dell'ultimo momento, l'arrivo di Michele Guida, esterno offensivo di 24 anni, nativo di Torre Annunziata e attualmente in forza proprio al Taranto.

Un primo segnale dell'accordo ormai imminente era stata la scelta di mister Capuano di non convocarlo per il match con la Turris di domenica scorsa. Alla sua prima esperienza nel calcio professionistico, Guida si è fatto appezzare, siglando quattro gol (tra i quali quello realizzato proprio alla Turris all'andata), confermando le belle cose fatte vedere l'anno precedente in serie D con il Vastogirardi. Dopo l'inizio promettente, l'esterno si è un po' smarrito, tanto da non trovare più la via della rete da quasi tre mesi (era il 18 ottobre quando siglò una doppietta contro l'Andria). Da qui la decisione di provare a cambiare aria e accettare l'offerta della Turris, che ora lo metterà a disposizione di Fontana, che proprio dall'attacco sta avendo la maggiori problematiche, dovute in particolare agli infortuni: domenica erano fuori contemporaneamente Giannone, Leonetti e Santaniello, oltre allo squalificato Maniero. Sul possibile recupero di qualche giocatore da schierare in prima linea, si è soffermato il tecnico nel commentare il pari in terra pugliese: «Credo che dei tre attaccanti infortunati - ha ammesso Fontana - due potrei rivederli in allenamento. Non so se Giannone potrà fare parte di questo gruppetto. Potrei avere Santaniello, che sta sicuramente meglio, e Leonetti, i cui esami ecografici sono confortanti».

Fontana punta a recuperare anche Manzi, riavere dopo lo stop di una giornata per decisione del giudice sportivo Franco e Maniero e contare da inizio settimana sulla presenza di Maldonado e Miceli: «Ho scelto di far partire dall'inizio Taugourdeau spiega il tecnico a chi gli chiede del mancato utilizzo dal primo minuto dell'ex giocatore del Lecco perché stava lavorando da qualche giorno in più con me. Era dentro i meccanismi. Sicuramente la condizione fisica di entrambi non era ottimale. Maldonado è entrato in un momento in cui non c'era molta pressione da parte degli avversari ed è venuta fuori tutta la sua qualità. Il suo approccio è stato ottimo, ha avuto anche la possibilità di studiare da fuori quello che stava avvenendo in campo e ci ha dato una grossa mano entrando. Il suo inserimento è stato positivo». Domenica in casa col Picerno (prima di tre sfide interne per i torresi, che ospiteranno al Liguori anche Giugliano e Monterosi, gare intervallate mercoledì primo febbraio dalla trasferta di Catanzaro) dovrebbe mancare Frascatore, espulso a Taranto: «Una decisione che non trovo giusta - dice Fontana - in primis perché non è stato lui, poi perché Longo ha dato una spinta per allontanare l'avversario ma non era una spinta violenta. È un'espulsione ingiustificata e non veritiera per ciò che è accaduto».