L'uomo più in forma del Giugliano, Gladestony Da Silva, mancherà nella gara più attesa dalla tifoseria. U'assenza, quella del brasiliano, a segno nell'ultimo turno nella gara pareggiata con il Latina, che complica (e non poco) i piani di Raffaele Di Napoli. Chi prenderà il posto del centrocampista che ha avuto la maggiore continuità di rendimento nel corso della stagione? L'allenatore gialloblu - come da prassi - scioglierà la riserva solo nelle ore antecedenti alla gara, in programma domani (fischio d'inizio alle 14,30) al Liguori di Torre del Greco. L'emergenza in mezzo al campo è acuita anche dal più che probabile forfait di De Rosa, da tempo alle prese con i postumi di un fastidioso infortunio. Il tecnico gialloblu - giocoforza - dovrà quindi affidarsi al duo Ceparano-Felippe, già visto all'opera contro il Latina e puntare verosimilmente su Eyango, uno degli ultimi arrivati in casa Giugliano. Scelte quasi obbligate, insomma, soprattutto in funzione del modulo tattico (3-5-2) tanto caro all'ex allenatore della Paganese.



All'andata non ci fu partita: la compagine giuglianese strapazzò i corallini con un sonoro 4-1. Un successo rotondo, che fece accendere i riflettori sul progetto Giugliano, neopromossa che per molti mesi ha tenuto testa a formazioni ben più blasonate.

APPROFONDIMENTI Giugliano, Salah Basha è il colpo di mercato alla vigilia del derby con la Turris Juve Stabia, fulmine a ciel sereno: si dimette l'allenatore Leonardo Colucci Juve Stabia, è ufficiale: Sarri approda al Bari

La squadra di Di Napoli è ora in palese debito di ossigeno. La vittoria manca dal 4 dicembre e da allora di punti in cassaforte ne sono arrivati solo quattro, frutto di altrettanti pareggi. Dal mercato di riparazione sono arrivati sei buoni giocatori, per un mix di esperienza e prospettiva. L'ultimo acquisto è l'attaccante Salah Basha, classe 2003, prelevato dall'Udinese. Il calciatore, che la scorsa stagione ha vestito la maglia della compagine Primavera bianconera, ha totalizzato 14 gol in venti partite e ha già esordito con la maglia della Nazionale egiziana Under 20. «È un'altra operazione - recita un passaggio di una nota diramata dal club presieduto da Alfonso Mazzamauro - di grande prestigio, che certifica la volontà della società di non guardare solo al presente. Siamo vigili sul mercato anche e soprattutto in ottica futura». Prima di Basha, il Giugliano si era assicurato le prestazioni del portiere greco Christos Siamatas, 19 enne con il quale è stato raggiunto un accordo a titolo definitivo. A supportare la squadra a Torre del Greco, nella gara che sarà diretta da Angelucci di Foligno, una discreta rappresentanza di tifosi giuglianesi: almeno 300-400 dovrebbero affollare le gradinate del Liguori.