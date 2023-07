Juve Stabia, parte anche Barosi: squadra da rifare a sette giorni dal ritiro di Alfedena

Via anche Barosi. Ma era nell'aria.

Il portierone della Juve Stabia, miglior giovane dello scorso torneo approda all'Ascoli. Per lui un quadriennale ed una chance importante in serie B.

Alla Juve Stabia, secondo indiscrezioni, andrevlbbero duecentocinquantamila euro e bonus in caso di succesiva cessione del calciatore da parte dei marchigiani. In città intanto primi mugugni, ad una settimana dal ritiro di Alfedena, per una squadra fin qui solo smantellata. Con la speranza dei botti per la prossima settimana...