Dal campo esce a testa bassa, forse pensando al peggio dopo la terza sconfitta di fila. Ma domenica ci sarà ancora Pasquale Padalino sulla panchina della Juve Stabia. A blindarlo le parole del diggì Peppino Pavone: “Alla squadra non possiamo addebitare colpe per la gara con la Casertana – spiega il dirigente -. I ragazzi si sono impegnati, hanno dato tutto, anche se ci gira male in questo periodo. Non serve andare in ritiro ancora, dobbiamo ricompattarci per venire fuori da questo momento”. Vibonese e Catania, domenica e mercoledì al Menti, quindi la trasferta di Francavilla: “Purtroppo giocare ogni tre giorni non è d’aiuto. Soprattutto per la questione infortuni. Dover rinunciare a Mastalli, Orlando, Lia, poi a Cernigoi non è certo la situazione migliore in cui lavorare. Ma abbiamo fiducia nello staff tecnico, e con la disciplina che sta dando la società ne verremo fuori”.

