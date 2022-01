Juve Stabia, slitta a febbraio la decisione sul Concordato

Tutti in attesa, ma il responso dell’Agenzia delle Entrate in merito alla proposta di Concordato della Juve Stabia, che sta cercando di scrollarsi il monte debiti che pesa come un macigno sul bilancio, slitta a febbraio. Ancora qualche settimana di suspense su una questione da cui dipende il futuro del club dei fratelli Langella, intenzionati a rilanciare le ambizioni di un progetto importante, ma alle prese con un’esposizione debitoria che potrebbe portare a scenari cupi a cui nessuno, per la verità, intende pensare. Saldare i debitori, e concordare uno “sconto” sui debiti verso l’Erario, per la società gialloblù giorni decisivi per tentare uno “stop and go” da cui potrebbero dipendere anche le prossime scelte di mercato…