Juve Stabia, Sottili carica il derby con la Turris: «Una gara da vincere»

“La questione dei tifosi? Dispiace non averli al Liguori a seguire il derby. E’ una perdita per tutti, per il calcio in primis”. Non ha dubbi, Sottili, alla vigilia della sfida tra la sua Juve Stabia e la Turris in programma domani nell’impianto corallino. Trasferta vietata agli stabiesi, uno sprone in più per la squadra: “Sappiamo tutti benissimo quanto i tifosi ci tengano, e sono convinto che sarà davvero un gran bel derby, ci sono tutte le componenti. La Turris gioca un buon calcio, noi siamo rinvigoriti dal successo col Messina, e cercheremo di giocarcela per un risultato importante”. Fuori Altobelli, squalificato, torna Berardocco: “Ci può dare qualità in mezzo al campo, ma con una rosa come la nostra non c’è da preoccuparsi in caso di assenze, abbiamo sempre tante alternative per rendere al meglio”. 4-2-3-1 che sembra confermato. “Non dovrebbero esserci grosse novità rispetto alla scorsa settimana – ammette Sottili -, sicuramente ai ragazzi ho chiesto impegno, ed un approccio giusto ad una partita in cui ci giochiamo tanto, dobbiamo dare continuità alla svolta di sette giorni fa”.