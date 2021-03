Juve Stabia-Turris è già iniziata: al Menti la guerra degli striscioni

Che non sia un derby come tutti gli altri lo si sapeva. Anche senza spettatori, anche senza pubblico sugli spalti, Juve Stabia-Turris sembra già iniziata da giorni. Nelle ultime ore una botta e risposta a suon di striscioni tra le opposte tifoserie ha già acceso gli animi in vista della sfida di domani al Menti.

Un primo slogan della curva Sud era apparto nella curva dello stadio stabiese, a cui è giunta, nella serata di ieri la risposta degli ultras corallini che hanno esposto il loro striscione addirittura dietro la curva ospiti dell’impianto gialloblù. Insomma aria tesa tra le opposte fazioni, con le due squadre che scenderanno in campo col chiaro intento di non fare sconti. La Juve Stabia per tornare alla vittoria al Menti e blindare i playoff, la Turris per provare ad uscire dalla crisi e non ritrovarsi impelagata nella lotta salvezza. Il derby è già iniziato…

