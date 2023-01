Juve Stabia-Turris, Colucci è pronto per il derby: «Gara intensa ma con tante incognite»

«Il derby? So che la città ci tiene, ma per mia indole non calcio non c’è una gara che conta più di un’altra. Le motivazioni devono essere sempre le stesse, ma capisco i tifosi». È carico come nel finale del 2022 Leonardo Colucci, che alla vigila del derby con la Turris, domani sera allo stadio Liguori di Torre del Greco, sembra infondere serenità alla squadra e all’ambiente: «Stiamo bene, abbiamo lavorato altrettanto bene in queste settimane – spiega – Ci aspetta una gara difficile, ma come d’altra parte lo sono state tutte quelle del girone di andata e la stessa partita con la Gelbison a fine dicembre. Affrontiamo un avversario di tutto rispetto, giunto al quarto allenatore, ma che vanta un organico di grande valore».

Colucci conosce Gaetano Fontana, ma le incognite sono tante: «È un ottimo tecnico – continua Colucci – ma non sappiamo come vorrà impostare la squadra, la gestione di alcune situazioni. Non dimentichiamo che si riprendere dopo una sosta, e forse è questa l’incognita maggiore. Abbiamo lavorato sodo, ma è inevitabile, anche mentalmente, staccare un po’ la spina dopo tanti mesi di lavoro e tensione al massimo».

Nei derby, a parte quello dell’andata proprio coi corallini, i gialloblù hanno sempre fatto bene: «Speriamo di continuare su questo trend e magari di poter dare una grande gioia ai tifosi. Stiamo bene, mi aspetto la prestazione da parte di tutti».

Rientra Mignanelli, due i ballottaggi, in difesa con Altobelli e Cinaglia, in attacco, sulla fascia destra, con D’Agostino e Silipo per un derby dai tanti risvolti…