La Juve Stabia pesca ancora in casa Pescara. Dopo l’arrivo di Borrelli, il diesse Peppino Pavone assicura alla rosa di Pasquale Padalino il difensore di origini uruguaiane Edgar Elizalde. Il centrale dovrebbe prendere il posto di Erasmo Mulè, in procinto di tornare alla Juventus Under 23 che lo girerebbe, poi, al Potenza. “La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dal Pescara, a titolo temporaneo, del difensore Edgar Joel Elizalde Ferreira, classe 2000. Il calciatore, natio di Casupà (Uruguay), è cresciuto calcisticamente nel Wanderers, cominciando la sua esperienza in Italia con il Pescara. Nazionale Under 21 dell'Uruguay, ha vestito anche la maglia del Catanzaro. Elizalde si aggregherà domenica al gruppo”.

