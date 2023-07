Juve Stabia, ufficiale il passaggio di Caldore al Giugliano

Un trasferimento a sorpresa, anche se negli ultimi due giorni la voce di un possibile addio era sempre più insistente. Marco Caldore lascia la Juve Stabia e si lega al Giugliano.

L'ex Taranto sembrava poter essere punto fermo della difesa gialloblù, dopo le sirene di gennaio che lo avrebbero voluto addirittura in serie B per rendimento, alla fine la scelta di restare in Campania.

"La S.S. Juve Stabia comunica la cessione, a titolo definitivo, del difensore Marco Caldore, classe ’94, al Giugliano Calcio 1928.La società ringrazia Marco per il lavoro svolto in questi anni e gli augura le migliori fortune professionali".