Turris-Latina 2-2 all’ultimo respiro: Leonetti regala il primo punto a Di Michele

Arriva contro il Latina il primo punto per la Turris targata Di Michele. Ci pensa Leonetti, con una pennellata su punizione al minuto 97 a riprendere una gara che sembrava inesorabilmente indirizzata verso il quarto ko consecutivo. Contro i pontini finisce 2-2: vantaggio corallino alla mezz’ora con Maniero, poi ribaltato da Carletti e Di Livio, quindi la magia su punizione di Leonetti quando ogni speranza pareva irrimediabilmente compromessa. Un punto che fa classifica e, prima ancora, morale.

Di Michele conferma il 3-5-2 già proposto nella gara di Coppa di Avellino. In porta c’è il baby Fasolino (Perina squalificato); terzetto difensivo con Di Nunzio affiancato da Manzi e Boccia; in mediana Finardi, Haoudi e Gallo, con Frascatore ed Ercolano sugli esterni; in avanti il tandem Leonetti-Maniero.

L’avvio di gara della Turris è convincente. Otto minuti e Frascatore ci prova con una conclusione al volo neutralizzata da Cardinali; sugli sviluppi ci prova poi Haoudi: sfera di poco alta sul montante. Immediata la reazione del Latina, pericoloso due minuti più tardi con Fabrizi, su cui è efficace Fasolino in due tempi. Non fa male il diagonale di Haoudì del minuto 28, mentre fa centro Maniero al 33’, che insacca sotto misura, su traversone di Frascatore, dopo un primo – provvidenziale – intervento di Cardinali. Si accende il Liguori, ma l’entusiasmo dura solo una manciata di minuti. Fino all’1-1 di Carletti, che profitta di un’incertezza di Fasolino e la mette dentro sugli sviluppi di una giocata di Celli.

Buon approccio dei corallini anche nella ripresa ma al minuto 19 cala il gelo sul Liguori, quando Di Livio, con una chirurgica conclusione dalla distanza – e la complicità di Fasolino – ribalta l’iniziale svantaggio. Corre ai ripari mister Di Michele, con due cambi: dentro Santaniello e Contessa per Di Nunzio e Haoudi. Leonetti trova il gol sugli sviluppi di un calcio dalla bandierina ma il direttore di gara invalida per offside. Poco dopo la mezz’ora il tecnico corallino ridisegna la mediana con gli innesti di Ardizzone e Acquadro per Gallo e Finardi; poi è la volta di Longo per Maniero. Turris con il 4-2-4. Le speranze sembrano infrangersi definitivamente al minuto 40, quando il direttore di gara annulla la seconda marcatura di giornata a Longo, in gol dopo un’uscita a vuoto di Cardinali: tutto fermo per un presunto fallo in attacco ai danni di Esposito tra le veementi le proteste dei padroni di casa.

Il recupero è corposo (sette minuti) e la Turris si riversa in avanti. Ci prova Contessa dal limite, trovando l’efficace opposizione di Cardinali, mentre Santaniello – sugli sviluppi di un corner – manca il bersaglio di testa da ottima posizione. Poi, al minuto 97, la magia di Leonetti che fa esplodere il Liguori.