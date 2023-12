Avellino fuori dalla Coppa Italia, la Lucchese vince (1-0) ai supplementari

L’Avellino deve dire addio alla Coppa Italia di serie C. I lupi perdono in casa contro la Lucchese nell’incontro dei quarti di finale. I toscani sono andati in gol nel primo tempo supplementare. La rete porta la firma Yeboah dopo sette minuti.

Al termine dei 90 minuti le due squadre non erano riuscite a sbloccare il risultato. La formazione di mister Pazienza si era resa più volte pericolosa in avvio di gara, andando molto vicina al gol in due occasioni. Al 41esimo Benedetti ha centrato la traversa.

Poco prima di andare negli spogliatoi per il riposo, il portiere Coletta ha negato l’esultanza a Falbo. Nella ripresa c’è stato più equilibrio. Quindi, la beffa di Yeboah quando i tempi supplementari erano iniziati da sette minuti. Lucchese in semifinale.

AVELLINO-LUCCHESE: 0-1

AVELLINO (3-5-2): Pane; Casarini, Benedetti, Mulè; Sannipoli (13' pts D'Amico), Dall'Oglio (37' st Cancellotti), Pezzella (38' st D'Angelo), Maisto (27' st Mazzocco), Falbo; Sgarbi (3' sts Fusco), Marconi (27' st Gori).

A disp.: Pizzella, Rigione, Armellino, Palamara, Nosegbe-Susko. All.: Pazienza.

LUCCHESE (3-4-3): Coletta; Merletti, Gucher, Benassai (1' st Tiritiello); Guadagni (39' st Rizzo Pinna), Djibril, Tumbarello (11' pts Cangianiello), Visconti (1' pts Perotta); Sueva (24' st Quirini), Yeboah, Romero (24' st Magnaghi). A disp.: Berti, Chiorra, Toma, Russo, Quochi, Leone. All.: Gorgone.

ARBITRO: Lovison di Padova.

MARCATORE: 7' pts Yeboah.

NOTE: spettatori 1.000 circa. Ammoniti: Djibril (L), Yeboah (L), Pane (A), Magnaghi (L), Merletti (L), Perotta (L). Angoli: 8-8. Recupero: pt 2', st 5', pts 1', sts 1'.