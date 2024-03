Monopoli-Sorrento 1-0: ancora una sconfitta per i rossoneri

Un'altra sconfitta per il Sorrento. Ha deciso il risultato in favore del Monopoli (1-0) un calcio di rigore di Borello al 44' del primo tempo, concesso per un contrasto in area dello stesso Borello con De Francesco.

Maiuri recupera Di Somma, in coppia con Fusco al centro della difesa, ma preferisce confermare il 3-5-2, con Loreto sulla sinistra, Vitiello, La Monica, De Francesco, Cuccurullo e Colombini a centrocampo, Ravasio e Martignago in prima linea. Manovra contratta e incapace in fase di rifinutura, il Sorrento, in pratica, ha subito la scarna pressione del Monopoli, incapace di verticalizzare l'azione offensiva.

Una sconfitta che allunga la striscia negativa della squadra rossonera che si allontana dall'area playoff, sulla scia di una parabola discendente che ha caratterizzato le ultime undici giornate di campionato con soli sette punti in classifica. L’ultima vittoria risale al 18 febbraio scorso (1-0 con il Francavilla), all’ottavo turno del girone di ritorno.