Il Sorrento riparte verso i playoff. Maiuri guarda avanti

Onore alla capolista, ma il Sorrento, al netto delle ingenuità, ha giocato ad armi pari con la Juve Stabia, nonostante la sconfitta. Vincenzo Maiuri analizza l’evoluzione del derby e consolida la stima verso la squadra rossonera.

«Nel momento in cui abbiamo l’opportunità per pareggiare, purtroppo, per l’ennesima volta abbiamo commesso una inspiegabile ingenuità – spiega l’allenatore del Sorrento -. Dopo alcune situazioni in cui potevamo riequilibrare il risultato, abbiamo preso un palo interno. Poi abbiamo commesso un’altra ingenuità, ma non ci siamo disuniti, siamo stati sempre in campo con tanta determinazione, con tanta voglia di lottare al cospetto di una capolista che, lo dobbiamo riconoscere, al di là del campanilismo, merita la posizione di classifica fin dalla prima giornata. La squadra ha dato tutto, assolutamente tutto. Ora bisogna guardare avanti, non attaccarsi alle assenze perché vorrebbe dire trovare una ipotesi per giustificare il risultato».

Il Foggia si allontana di tre punti con la vittoria a Messina, la zona playoff sembra sfumare. «Noi dobbiamo puntare a vincere tutte le partite che restano – riprende Maiuri -. Non dobbiamo guardare i punti e la classifica. Credo che se non dovessimo fare i playoff sarebbe un insulto per il cammino fatto dalla società con grande umiltà della società e della squadra perché, comunque, abbiamo giocato sempre ad armi pari ogni partita, dall’inizio alla fine.

Purtroppo, raccogliendo molto meno di quello che avremmo meritato. Ecco, mi soffermo su questo aspetto per riflettere sulle nostre potenzialità. Dobbiamo riuscire ad entrare sempre determinati, consapevoli delle nostre potenzialità».

Sabato prossimo, intanto, il calendario propone la difficile trasferta a Monopoli, contro una squadra in lotta per la salvezza, pur partita con altre ambizioni. «Ripeto – conclude l’allenatore rossonero -, non dobbiamo guardare la classifica, non dobbiamo commettere quegli errori che, purtroppo, ci hanno condizionati nella fase iniziale della stagione e ritrovare la grinta e la determinazione della parte centrale del campionato che ha dimostrato come possiamo proseguire il nostro cammino nelle partite che restano, a cominciare da Monopoli. Ci aspetta una partita difficile, ma dobbiamo puntare a vincerla».