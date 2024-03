Sorrento-Juve Stabia 1-2 nel derby giocato a Potenza

Vince la Juve Stabia il derby della costiera giocato a Potenza. Il Sorrento, mai rassegnato, subisce il vantaggio gialloblù al 6’ di Meli, rischia il tracollo al 17’ per una traversa di Adorante e chiude il primo tempo alla vana ricerca del pareggio.

In avvio di ripresa rossoneri decisi a riequilibrare il risultato, ma subiscono il raddoppio della Juve Stabia al 20’ dopo una traversa di Vitale (12’). I gialloblù controllano la gara con determinazione, la rete di La Monica al 24’, tuttavia, riapre il match.

Sul 2-1 il Sorrento rincorre inutilmente il pareggio, ma la Juve Stabia difende la vittoria e, complice la sconfitta casalinga del Benevento con il Monopoli, allunga il vantaggio sui sanniti a 9 punti nella corsa ormai delineata verso la serie B.

Due ingenuità del Sorrento, quindi, hanno caratterizzato il successo della capolista. Maiuri, costretto a rinunciare a Blondett e Di Somma in difesa, ha confermato il 3-5-2 di Taranto. Al 6’ Juve Stabia avanti con Meli che ruba palla su un disimpegno sbagliato dei rossoneri calciando dove Albertazzi non sarebbe mai potuto arrivare.

Al 17’ Adorante lanciato sul filo del fuorigioco da Andreoni ha colpito una traversa, tutto solo davanti ad Albertazzi.

La reazione del Sorrento al 21’ con Colombini, fermato da Andreoni. I rossoneri sono cresciuti con il passare dei minuti ma non ha sfondato (a lato nel finale di frazione una girata di Ravasio). Ad inizio ripresa Mosti, subentrato a Piscopo, calcia su Albertazzi da buona posizione. Al 12’ palo del Sorrento con Vitale di testa su cross di Colombini: palla sulla parte interna del legno fuori dallo specchio della porta stabiese. Maiuri ha inserito La Monica passando al 4-3-3 per un infortunio a Todisco.

Nel miglior momento dei rossoneri la Juve Stabia ha trovato il raddoppio in contropiede con Mosti: su una palla persa a centrocampo, veloce ripartenza della Juve Stabia, complice anche un rimpallo che lancia Candellone, tocco per Mosti per il gol del 2-0. Quattro minuti dopo la riapre La Monica di testa con il consueto inserimento su cross di Colombini da sinistra: incornata sotto la traversa e Thiam battuto. Da quel momento il Sorrento ha spinto, ci ha messo tanto cuore ma non ha trovato lo spunto decisivo.