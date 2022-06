Pasquale Luiso alla Juve Stabia, il toro di Sora approda in gialloblù

Un colpo che era nell'aria, ma che accende la piazza gialloblù. Pasquale Luiso, il toro di Sora, approda alla Juve Stabia, come allenatore della Primavera. Gol a grappoli in carriera per lui che dal prossimo anno sarà alla guida delle giovanili gialloblù, un vero colpo della società dei fratelli Langella, a conferma della volontà di un progetto serio e di lunga durata.

«La S.S. Juve Stabia comunica che Pasquale Luiso è il nuovo tecnico della Primavera. Il Mister, nato ad Aversa, il 30 ottobre 1969, ha allenato il Sora, la Pro Sulmona, la Triestina, il Celano, il Vicenza U19 e il Racing Fondi. Da calciatore ha vestito le maglie del Sora, del Torino, del Pescara, del Chievo Verona, del Piacenza, del Vicenza, della Sampdoria, dell’Ancona, della Salernitana, del Catanzaro e del Teramo».

Queste le sue prime parole: «Sono felice di questa opportunità. Sono carico, cercavo una Primavera per potermi esprimere al meglio perchè amo lavorare con i giovani. Sono contento di essere qui a Castellammare di Stabia. Parlavo da tempo con il Presidente e ora è il momento di cominciare a fare sul serio. Conosco mister Colucci, siamo stati in camera insieme al corso e conosco anche il direttore Di Bari. Non vedo l’ora di scendere in campo con i miei ragazzi».