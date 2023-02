Pochesci: «Stima per Capuano, ma col Taranto serve la migliore Juve Stabia»

Sa già di ultima spiaggia, per la Juve Stabia e, forse, anche per Pochesci, alla terza panchina in gialloblù, la gara di domani pomeriggio al Romeo Menti (14.30) contro il Taranto.

La squadra dei fratelli Langella è reduce da due sconfitte di fila, la seconda a Picerno oltremodo dolorosa, e contro l’ex Eziolino Capuano sa di non poter commettere errori: “E’ la prima volta che ci affrontiamo – queste le parole, alla vigilia, dell’allenatore stabiese -. Stimo molto sia l’uomo che l’allenatore, che per le sue esternazioni, sempre veritiere nei contenuti, mi somiglia tanto. Purtroppo per entrambi la schiettezza non è sempre stata positiva per la nostra carriera, si sono amplificate sempre certe parole piuttosto che quanto di buono fatto con le rispettive squadre”.

E’ un Taranto che fa comunque paura: “Le squadre di Capuano sono sempre molto determinate, agonisticamente parlando sarà una vera guerra. Abbiamo provato qualcosa di diverso a centrocampo, per cercare maggiore spinta sia a destra che a sinistra. Gerbo non è al meglio, ma quel che dobbiamo superare è il timore dei ragazzi dopo due sconfitte di fila. Ho cercato di far capire loro che ad esempio col Crotone abbiamo per con l’uomo in meno, mentre a Picerno non abbiamo demeritato. Ma solo il campo può aiutarci a venirne fuori”. L’attacco, come sempre, il vero problema. “Zigoni è entrato bene a Picerno, ci ha dato profondità. Prima si segnava poco per badare alla copertura, io ho un’altra mentalità, pian piano arriveremo a mettere in pratica il mio gioco. Rosa? E’ uno che attacca bene la profondità, ma è giovane, e va aspettato. Una vittoria potrebbe aiutarci ad affrontare meglio un calendario difficilissimo”.