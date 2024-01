Quattro vittorie su cinque a cavallo del girone di andata e quello di ritorno, una marcia da leader che preoccupa l'Avellino (che rincorre la capolista Juve Stabia), prossimo avversario rossonero, lunedì sera (ore 20.45, Stadio Partenio, Sky Sport 253). Dal derby vincente con la Turris è arrivata la conferma di un Sorrento proiettato verso una stagione di prestigio, ottavo in classifica in area playoff. Analizzando l'evoluzione delle prime 22 giornate (19 all'andata, 3 del ritorno) si scopre che nelle prime 11 partite il Sorrento ha totalizzato solo 8 punti, nelle successive 11 bel 24. Da un derby all'altro, Maiuri recupera l'ex De Francesco che ha scontato la squalifica, ancora out il capitano La Monica, assente lo squalificato Bonavolontà, in dubbio Messori per il varo del tradizionale 4-3-3. In attesa dell'arrivo di un difensore, intanto, Tommaso Panelli (17 presenze in maglia rossonera), ieri, è stato ceduto in prestito alla Turris.

Lunedì sera, in Irpinia, il Sorrento è atteso da una ulteriore verifica delle sue potenzialità dopo l'approdo in area playout. Particolarmente motivato il difensore centrale Francesco Fusco, 25 anni a febbraio, capitano facente funzioni, autore della rete del pareggio domenica scorsa con la Turris. In panchina nelle prime quattro giornate, con Panelli accanto a Blondett, Francesco Fusco si è guadagnato il posto di titolare con prestazioni efficaci, 17 presenze e la rete del pareggio con la Turris domenica scorsa.

«Sono molto orgoglioso di vestire la fascia di capitano anche se spero di restituirla presto a Peppe La Monica che si sta riprendendo dal suo infortunio spiega il calciatore di Agerola, premiato lunedì scorso dall'amministrazione locale -. È stata una bella soddisfazione segnare il primo gol tra i professionisti, ma lo è ancor di più constatare il cammino positivo del Sorrento che ha raggiunmto un buon equilibrio tra difesa e attacco».

Archiviata la soddisfazione di riconoscimenti sul campo e non solo, Fusco guarda avanti. «Sappiamo che lunedì affronteremo una avversaria forte aggiunge il difensore rossonero -. L'Avellino annovera nella propria rosa individualità importanti anche e, forse, soprattutto nel reparto offensivo e, quindi, ci stiamo preparando al meglio per questa sfida molto difficile, ma non proibitiva. Abbiamo il giusto acquisito il giusto mix di umiltà e consapevolezza dei nostri mezzi per cercare di continuare sulla strada intrapresa, con la salvezza come primo obiettivo». Intanto giovedì c'è stato un incontro con la Tipiesse di Bergamo, a proposito del restyling del campo Italia: un ulteriore vertice previsto la settimana prossima dovrebbe finalmente dare il via libera per l'inizio dei lavori.