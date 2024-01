Una buona e una cattiva notizia. Giorgione, assente nelle ultime due giornate di campionato, è di nuovo arruolabile; Cargnelutti, tra i migliori con la Juve Stabia, nvece assente per squalifica. La formazione anti Picerno, di scena stasera al De Cristofaro (fischio d'inizio ore 20,45), è praticamente fatta. Valerio Bertotto rispolvera Berman al centro della difesa, mentre in mediana è ballottaggio tra Romano - uno degli ultimi acquisti in casa gialloblu - e Giorgione. Partirà sicuramente dalla panchina Sergio Maselli, il centrocampista classe 2001 prelevato dalla Juve Stabia a titolo definitivo, che ha firmato un biennale a titolo definitivo.

Contro il Picerno, una delle migliori compagini del girone, il Giugliano dovrà confermare quanto di buono fatto vedere al Menti e, prima ancora, nella gara giocata con il Foggia. «È tempo di compiere un ulteriore salto di qualità - sottolinea Bertotto - A Castellammare abbiamo giocato una gara di sostanza, senza disdegnare puntate offensive. Sono soddisfatto, giocavamo contro una signora squadra, ma ci attende un altro match a dir poco impegnativo».

Bertotto non lesina elogi agli avversari: «È una squadra che rispetto tantissimo - aggiunge l'allenatore gialloblu - Hanno avviato e creduto in un progetto tecnico importante e da due anni stanno raccogliendo i frutti di questo grande lavoro. Mi complimento con l'allenatore, lo staff tecnico e con la società». E ancora: «Il Picerno è una squadra organizzata, che ha una precisa identità di gioco. Noi stiamo crescendo e dovremo, attraverso le nostre qualità e caratteristiche, tentare di imporre il nostro gioco». Il capitolo mercato tiene ancora banco: «Sono arrivati sei giocatori e posso ritenermi più che soddisfatto. In alcuni reparti, come a centrocampo, ho due giocatori per ogni ruolo. La sessione non è ancora chiusa, ma credo che la rosa sia sostanzialmente al completo». Giudizio più che positivo sui nuovi innesti: «Cargnelutti ha fatto bene contro la Juve Stabia, Romano è un buon giocatore e lo ha già dimostrato. Deve migliorare solo in alcuni movimenti, ma si tratta di automatismi che acquisirà senza alcun problema con il passare dei giorni e degli allenamenti. Baldé è già in buone condizioni e valuterò un eventuale suo impiego fin dal primo minuto. Ha caratteristiche importanti, ha lo spunto giusto, la convinzione, la mentalità per essere letale in alcune zone del campo. Può essere un valore aggiunto per noi».

Carico è anche l'ambiente alla vigilia della sfida con i lucani. Al De Cristofaro, come annunciato dalla società, saranno presenti gli alunni della scuola media Gramsci-Impastato. I bambini saranno accompagnati da genitori, docenti e dirigenti scolastici. «L'iniziativa è denominata Scuola-famiglia ed è fortemente voluta dalla famiglia Mazzamauro - recita una nota del club - La nostra intenzione è di proseguire in questo percorso: vogliamo entrare in quante più scuole di Giugliano, con la finalità di avere sempre più bambini e famiglie allo stadio, luogo di festa e condivisione. Un ulteriore segnale di vicinanza e presenza sul territorio». Giugliano-Picerno sarà diretta dall'aquilano Pezzopane.