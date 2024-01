Juve Stabia, parla il diesse Lovisa: «Avevamo un progetto biennale, Pagliuca ha fatto anche meglio»

Alla vigilia della sfida di Potenza, che rappresenta un autentico spartiacque del campionato della Juve Stabia, dopo i tre pari consecutivi nel 2024, il diesse Matteo Lovisa, durante la trasmissione “Juve Stabia Live” ha avuto modo di fare il punto sul momento dei gialloblù, partendo proprio dall’impegno in Basilicata: “E’ una gara importante – queste le sue parole -, contro una squadra di ottimo livello. Da qui in avanti saranno tutte partite complicate, ma siamo sereni. Non eravamo fenomeni nel 2023, non siamo diventati brocchi nel 2024. Col Giugliano abbiamo disputato una grossa partita, avremmo meritato di più, ma è inutile star qui a recriminare. Pensiamo al Potenza, andremo in campo con la solita determinazione, cercando di ottenere il massimo”.

Il mercato aperto, con le cessioni di Bentivegna al Novara e Maselli al Giugliano, la Juve Stabia cerca almeno altri due elementi, uno a centrocampo, ed uno in difesa: “C’è un confronto costante con il mister ed il presidente.

Abbiamo sempre lavorato in sinergia, all’inizio l’obiettivo era andare oltre il decimo posto, poi Pagliuca ha fatto benissimo, ed oggi possiamo giocarcela con chiunque. Vediamo a marzo dove saremo ed allora penseremo al risultato finale. Sul mercato muoveremo ancora qualcosina per assestare numericamente la rosa. Mignanelli è prossimo al rinnovo”.

Tutti attendono la fumata bianca anche per il diesse: “Quando il presidente vorrà parlarne non avrò problemi a sedermi al tavolo con lui. Qui mi sono trovato benissimo, inutile negarlo. Abbiamo lavorato in chiave biennale, rifacendo la squadra per avere delle prospettive, più in là faremo questi ragionamenti insieme”.