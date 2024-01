Le certezze a volte hanno il sapore della felicità: rassicurano, aiutano e guidano. Altre volte no. Fanno paura e vanno eliminate. Le positive sono quelle a cui ha fatto spesso riferimento Michele Pazienza in termini di squadra. Il discorso del tecnico è cominciato dopo la Juve Stabia ed è proseguito a Foggia quando i lupi hanno brillantemente superato l’approccio sbagliato al match, era successo già a Latina, venendo fuori in modo brillante alla distanza e non sbandando in difesa.

Le certezze negative sono che l’Avellino in casa non vince, grave ostacolo nella rincorsa al primato. Da troppo tempo, da quel 25 ottobre quando il boato risuonò all’interno del Partenio Lombardi solo nell’extratime, al gol di Ricciardi. Contro il Sorrento, lunedì alle 20,45, bisognerà sostituire questo ricordo con uno nuovo, fresco, e con lo stesso grado di emozione. Gli uomini protagonisti saranno per nove undicesimi quelli di sabato scorso con due eccezioni.

Torna Patierno dalla squalifica di una giornata ed in forte dubbio c’è la presenza di Armellino. L’ex attaccante della Virtus Francavilla è sempre in competizione con Gabriele Gori, che ha rotto il digiuno a Foggia e ha costretto Pazienza a non dormire, come spesso l’allenatore ha ammesso parlando dei suoi attaccanti. Ma nella logica della alternanza ed anche delle gerarchie, Patierno è titolare, almeno in questa fase, e dunque sarà lui al fianco di Gori a provare a superare la difesa dei costieri per la conquista di quei tre punti che sono obbligatori per una squadra che punta al primo posto, lontano ancora quattro punti.

A centrocampo il discorso è diverso: Armellino, altra certezza dell’undici biancoverde, in termini di qualità, quantità e personalità. La botta che ha rimediato allo Zaccheria alla caviglia destra non gli ha dato tregua per diversi giorni: lavoro differenziato e terapie sono stati le parole d’ordine. Nella lista dei convocati, a meno di sorprese dell’ultima ora, dovrebbe esserci ma sembra difficile che parta titolare. In rampa di lancio allora, nel ruolo di mezzala sinistra, ci sono sia Sonny D’Angelo che Lores Varela.

Così diversi e così uguali, uniti dalla difficoltà di esprimere in pieno il loro valore, le loro potenzialità e qualità tecniche.

D’Angelo ci stava riuscendo, prima dell’arrivo di De Cristofaro ( dall’esordio a Latina ha perso il posto ndr) era tornato ad essere il centrocampista che tanto aveva impressionato nel primo anno in biancoverde, ora cerca la sua occasione di riscatto.

Varela, che sembra essere in leggero vantaggio, è reduce da un momento di buio. Fermo per infortunio con Benevento, Taranto e Crotone, in panchina con il Latina, si è visto 55 minuti nelle ultime due partite. Nel 3-5-2 di Pazienza è chiamato ad un ruolo non proprio nelle sue corde, in realtà ad inizio stagione doveva essere il trequartista dietro le due punte nel 4-3-1-2 di Rastelli, ma il suo talento e la sua fantasia restano l’arma in più che solo lui sa come far venire fuori.

Sugli spalti intanto ci sarà di nuovo il pubblico al completo lunedì sera (9200 la capienza totale): riapre la Curva Sud e gli abbonati, con la chiusura della campagna del girone di ritorno, sono 5001. Si tratta di un record per la gestione D’Agostino, un numero che non si registrava dai tempi della serie B se si fa un paragone anche con le stagioni oramai davvero lontane nel tempo. L’obiettivo voluto dalla società è stato pienamente centrato e il ringraziamento è arrivato attraverso una grafica che riporta il 5001 con tanto di foto della Sud e la frase “Solo per amore”.

Uno slogan scelto da Giovanni D’Agostino che cura con molta attenzione il rapporto con i tifosi e che ha voluto la riapertura dei mini abbonamenti per il girone di ritorno.

Intanto, sul fronte mercato resta calda la pista per l’attaccante D’Ausilio del Cerignola. L’entourage irpino ha formulato un’offerta che, però, non avrebbe entusiasmato la società pugliese. Nelle prossime ore potrebbero esserci sviluppi.